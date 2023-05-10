МЦ «Еламед» признали лучшим по результатам конкурса среди негосударственных медицинских учреждений

Специалисты подвели итоги ежегодного национального конкурса среди негосударственных медицинских учреждений. Его проводит независимый НИИ социальной статистики «Статэксперт» во крупнейших городах России. Победителя в Рязани определяли простые жители города, которые анонимно называли лучшую по их мнению частную организацию здравоохранения. После подсчета голосов первое место занял медицинский центр «Еламед».

Все эти годы клиника постоянно постоянно расширяла направления деятельности, обновляла техническое оснащение, внедряла и разрабатывала самые новые и перспективные методики лечения. «Еламед» сегодня — это многопрофильный медицинский центр с собственной лабораторией, стационаром, современной операционной. А недавно на его базе открылось новое подразделение «Еламед-детство», специализирующееся на медицинском сопровождении детей от 0 до 18 лет.

Победа в конкурсе не просто наделяет организацию почетным титулом лучшей клиники Рязани. В соответствии с регламентом победитель получает право использовать в рекламных материалах, на автомобилях и в других публичных местах особый знак качества, который признан на национальном уровне и подтверждает надежность и высокий уровень оказываемой медицинской помощи.