Жителей Рязанской области попросили помочь в поисках подростка из Мордовии
В Мордовии в городе Ковылкино пропала 17-летняя Наталья Афоничкина. С 12 апреля ее местонахождение неизвестно. Уточняется, что девушка может находиться в Рязани или Рязанской области.
В Мордовии в городе Ковылкино пропала 17-летняя Наталья Афоничкина. С 12 апреля ее местонахождение неизвестно. О поисках сообщают волонтеры
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, серые глаза, длинные светло-каштановые волосы.
Любые сведения о пропавшей, которые могут помочь поиску, просят сообщать на горячую линию