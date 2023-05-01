Минобороны: ВС РФ нарушили выпуск вооружения для украинских войск
Групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесен по объектам военно-промышленного комплекса.
Минобороны России заявило, что военнослужащие нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесен по объектам военно-промышленного комплекса, сообщили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута: нарушена работа предприятий, выпускающих боеприпасы, вооружение и военную технику для ВСУ.
Ранее сообщалось, что ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в трех регионах: Днепропетровской и Киевской областях, а также в самой столице, повреждения получило промышленное предприятие в Павлограде.