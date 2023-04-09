В Госдуме оценили шансы на пасхальное перемирие с Украиной

В Госдуме оценили шансы на пасхальное перемирие с Украиной. Депутат по международным делам Алексей Чепа в интервью Lenta.ru заявил, что вероятность соглашения мала.

«Сегодня я не думаю, что это может получиться. С кем договариваться? С Украиной? Я не думаю, что это возможно, учитывая, что Зеленский делал в Киево-Печерской лавре», — заявил депутат.

По его словам, украинские власти намерены устроить раскол церкви. Чепа добавил, что подобные действия предпринимались и до начала СВО.