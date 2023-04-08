В рязанских парках и дворах прошел городской субботник

В Рязани продолжается весенний месячник по благоустройству. Большая уборка прошла по всему городу в субботу, 8 апреля.

В Рязани продолжается весенний месячник по благоустройству. Большая уборка прошла по всему городу в субботу, 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Санитарная очистка проводилась в парках, скверах, дворах и на зеленых зонах. В ней приняли участие неравнодушные горожане, сотрудники администрации, подведомственных учреждений, муниципальных и коммерческих предприятий.

Общими усилиями убрали мусор, накопившийся за зиму, сухие ветви. Субботники прошли в «Читающем сквере» в Недостоеве, в парке Морской Славы, на улице Костычева, на улице Новаторов, в сквере на улице Качевской в поселке Строитель, на зеленой зоне от дома № 41 корпус 2 на улице Высоковольтной до дома № 81 корпус 1 на улице Шевченко, на зеленой зоне по улице Высоковольтной, на территории рядом с СНТ «Нефтяник».

Также рязанцы убрали свои территории проживания: во дворах и на расположенных рядом общественных пространствах.