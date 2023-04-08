В Рязани пенсионера нашли мертвым в собственной квартире

В Рязани на улице Советской Армии обнаружили тело 69-летнего мужчины. Пенсионера нашли в собственной квартире, сообщает «МК в Рязани».

В Рязани на улице Советской Армии обнаружили тело 69-летнего мужчины. Пенсионера нашли в собственной квартире, сообщает « МК в Рязани ».

Мужчину обнаружили родственники. Так как он перестал отвечать на звонки, они заволновались и отправились к нему домой.

Признаков насильственной смерти на теле нет. Проводится доследственная проверка. Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщил следователь по особо важным делам Железнодорожного МСО Рязани Дмитрий Полин.