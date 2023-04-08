Прощание с рязанским хирургом Владимиром Осиповым пройдет 8 апреля

Похороны хирурга рязанской областной клинической больницы Владимира Осипова пройдут в субботу, 8 апреля. Также перед этим проведут церемонию прощания и гражданскую панихиду.

Похороны хирурга рязанской областной клинической больницы Владимира Осипова пройдут в субботу, 8 апреля. Также перед этим проведут церемонию прощания и гражданскую панихиду.

Прощание состоится в конференц-зале ОКБ на улице Интернациональной, сообщается на странице медучреждения «ВКонтакте».

Напомним, известный рязанский хирург скончался 6 апреля. Сообщалось, что это произошло на рабочем месте. Владимир Осипов был заведующим отделением гинекологии, малоинвазивной и пластической хирургии ОКБ. Также ему была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.