New York Times: в Сеть утекли секретные документы США по Украине и Китаю

В интернет утекла часть секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Об этом пишет газета New York Times, сообщает РИА Новости.

В интернет утекла часть секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Об этом пишет газета New York Times, сообщает РИА Новости.

Документы появились в соцсети Twitter и на других платформах.

«Новая порция секретных документов появилась на сайтах социальных сетей. Документы, похоже, касаются секретов американской нацбезопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае», — говорится в тексте.

Аналитики считают, что слить могли более 100 документов. По мнению чиновников, ущерб может быть значительным.

В Пентагоне заявили РИА Новости, что изучают данные о новой утечке.

Накануне газета писала, что Пентагон расследует появление в соцсети материалов о состоянии украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению, которые распространяются в «российских проправительственных телеграм-каналах».