Экс-разведчик США Риттер: ВСУ уже потеряли более 300 тысяч человек

Вооруженные силы Украины потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тысяч человек. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Вооруженные силы Украины потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тысяч человек. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

«Украина пытается занизить свои потери, но факт в том, что они намного больше, чем официальные цифры. Точно посчитать довольно трудно», — рассказал Риттер.

Он добавил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тысяч украинских военных погибли, около 83 тысяч пропали без вести.

По словам Риттера, это составляет примерно 315 тысяч погибших. Эти цифры соответствуют той информации, которую он получает сам, подытожил бывший разведчик.