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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8-9 апреля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене рязанской филармонии покажут нашумевший спектакль Романа Виктюка «Служанки» по пьесе Жана Жене. Постановка пережила три редакции (1988, 1992 и 2006 годов), была показана во многих странах, получила международное признание. Виктюк поставил пьесу, следуя рекомендациям драматурга: все роли в ней должны исполнять только мужчины.

В ДС «Олимпийский» выступит Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!». В честь большого юбилейного тура группы «Руки Вверх — 25» группа приготовила новое шоу: хиты, любимые песни и обновленная танцевальная шоу-программа.

В ТРЦ «М5 Молл» пройдет международная выставка кошек «Весенние смотрины», организованная рязанским фелинологическим центром «РосКэт». На турнир привезут мейн-кунов, сибирских, сиамских и ориентальных кошек. Гости выставки увидят редких длинношерстных британцев и тайских кошек. Среди уникальных гостей выставки — шотландские вислоухие кошки и британцы с редким окрасом «золотая шиншилла».

В арт-клубе «Площадка» пройдет Nirvana Party — вечер памяти Курта Кобейна, легендарного легендарного рок-музыканта, лидера группы Nirvana, который умер 29 лет назад.

В культурном пространстве Fabrika выступит стендап-комик Чермен Качмазов.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».