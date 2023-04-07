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49-летний рязанец пойдет под суд за кражу бензопилы, японского меча и охотничьих ножей

В Рязани 49-летнего мужчину обвиняют в краже с незаконным проникновением. Об этом 7 апреля сообщает региональная прокуратура.

По версии правоохранителей, в апреле 2022 года рязанец перелез через забор одного из домов на улице Лесопарковой и, разбив камнем окно, проник внутрь.

Из дома мужчина забрал бензопилу, два охотничьих ножа и сувенирный японский меч. Позже некоторые вещи он сдал в ломбард и продал на рынке.

В скором времени уголовное дело рассмотрят в Сасовском районном суде.