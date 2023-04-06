Суд отклонил ходатайства Никиты Филимонова, который насмерть сбил ребенка в Дашково-Песочне

Рязанский областной суд 5 апреля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор сыну председателя контрольно-счетной палаты Рязани Никите Филимонову за насмерть сбитого ребенка. Об этом сообщает Vidsboku со ссылкой на присутствующих в зале потерпевших.

Защитник подсудимого просил суд вызвать на заседание экспертов, провести экспертизу записей с камер и видеорегистратора и рассмотреть их в суде. Также сторона защиты хотела приобщить к уголовному делу справки из московской клиники — Филимонову якобы необходимо было лечение в госпитале Бурденко. Однако суд ходатайство отклонил.

Следующее заседание назначено на 12 апреля.

Напомним, что Сергея Филимонова приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за то, что он 13 марта 2020 года насмерть сбил десятилетнего ребенка.