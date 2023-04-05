В Рязани у 27-летней закладчицы изъяли 95 граммов героина

В Рязани задержали местную жительницу, которая распространяла героин и другие наркотические вещества. Об этом 5 апреля сообщает региональное УМВД.

27-летняя рязанка снимала квартиру на улице Гоголя. Там же хранила наркотики. При обыске у нее изъяли упаковку, в которой было 50 свертков героина. Их вес — 95 граммов.

Девушка рассказала правоохранителям, что уже несколько месяцев работает закладчицей. Наркотики она расфасовывала в городе по разным местам.

Рязанка также сообщила, что недавно она сделала две закладки. Полицейские прибыли на то место и изъяли свертки с метадоном массой около грамма.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ей грозит лишение свободы.