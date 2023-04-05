В подмосковной Дубне девочка утонула в горячей ванне

В подмосковной Дубне девочка утонула в горячей ванне. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, отец уехал на работу, а мать осталась дома с двумя детьми — трехлетней дочкой и четырехлетним сыном.

Днем женщина решила сбегать за продуктами. Дети остались одни. Когда она вернулась, девочка лежала в ванне без сознания. Врачи не смогли ее спасти.

По словам старшего ребенка, его сестра захотела искупаться и сама открыла воду. После девочка упала в нее. Мальчик сказал, что пытался спасти сестру, но вода была слишком горячей.

Следователи устанавливают причину смерти ребенка.