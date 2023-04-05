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Страна.ua: в Киеве обсуждается идея создания конфедерации Украины и Польши

В Киеве обсуждается идея создания конфедерации Украины и Польши. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в близких к офису Зеленского экспертных кругах обсуждается «экзотическая» идея о создании конфедерации между Украиной и Польшей. Этот вариант рассматривается на случай, если Украину не примут в НАТО.

«Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический, вопрос — как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО», — заявил обеседник издания.