Страна.ua: в Киеве обсуждается идея создания конфедерации Украины и Польши

В Киеве обсуждается идея создания конфедерации Украины и Польши. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в близких к офису Зеленского экспертных кругах обсуждается «экзотическая» идея о создании конфедерации между Украиной и Польшей. Этот вариант рассматривается на случай, если Украину не примут в НАТО.

«Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический, вопрос — как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО», — заявил обеседник издания.