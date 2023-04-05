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American Conservative: Украина разрабатывает совместный план с НАТО по вторжению в Россию

Украина разрабатывает совместный план с НАТО по вторжению в Россию. Об этом пишет американский обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.

Журналист считает, что Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО.

«Украина публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить Крым. Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны», — отметил он.

Девлин подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО может привести к еще большей эскалации.