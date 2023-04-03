Финляндия 4 апреля вступит в блок НАТО

Финляндия 4 апреля вступит в НАТО. Произойдет это в Брюсселе на заседании глав МИД стран альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека организации Йенса Столтенберга.

«Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, делая Финляндию безопаснее и наш альянс сильнее. С завтрашнего дня Финляндия станет полноценным членом НАТО», — сказал генсек НАТО.

В церемонии вступления примет участие президент Финляндии Саули Ниинистё. Она пройдет в штаб квартире НАТО.