С 1 мая изменится порядок доставки пенсий для россиян

С 1 мая пенсии наличными россиянам будет доставлять только «Почта России». Об этом рассказал агентству «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

С 1 мая пенсии наличными россиянам будет доставлять только «Почта России». Об этом рассказал агентству « Прайм » член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

До этого момента получить деньги можно на банковский счет, лично в отделениях «Почты России», на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций. Но с 1 мая закон устанавливает исключительное право «Почты России» доставлять пенсии наличными либо выдавать их в почтовом отделении вместо банковских касс.

«Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках», — пояснил Виноградов.

Мера введена, чтобы исключить из процесса доставки пособий недобросовестных частных игроков, допускающих задержки.

Виноградов также отметил, что удобный вариант получения пенсии можно выбрать в Социальном фонде при посещении отделения либо направить туда электронное заявление.