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С 1 мая изменится порядок доставки пенсий для россиян
С 1 мая пенсии наличными россиянам будет доставлять только «Почта России». Об этом рассказал агентству «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

С 1 мая пенсии наличными россиянам будет доставлять только «Почта России». Об этом рассказал агентству «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

До этого момента получить деньги можно на банковский счет, лично в отделениях «Почты России», на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций. Но с 1 мая закон устанавливает исключительное право «Почты России» доставлять пенсии наличными либо выдавать их в почтовом отделении вместо банковских касс.

«Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках», — пояснил Виноградов.

Мера введена, чтобы исключить из процесса доставки пособий недобросовестных частных игроков, допускающих задержки.

Виноградов также отметил, что удобный вариант получения пенсии можно выбрать в Социальном фонде при посещении отделения либо направить туда электронное заявление.