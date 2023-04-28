«Капитал — строитель жилья» разрабатывает новые благотворительные проекты

Застройщик « Капитал — строитель жилья » ежемесячно участвует в благотворительности, и уже сейчас компания разрабатывает новые соответствующие проекты. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

Сотрудники «Капитала» участвовали в уборке снега с улиц Рязани, во Всероссийской акции «Елка желаний», поставляли продовольствие в село Заокское во время паводка, помогали с проектом ремонта крыши лицея № 4. Также они в свободное от работы время вместе с поисковиками «Лизы Алерт» ищут пропавших людей.

Девиз компании — «Делай как мы, делай лучше нас». Поэтому компания призывает жителей Рязанской области делать добрые дела вместе с ней.

Отметим, что застройщик «Капитал — строитель жилья» за годы своей работы построил большое количество комфортных и современных домов для 11 тысяч людей.