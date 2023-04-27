В Шацке 42-летнему мужчине дали 50 тысяч рублей штрафа за угрозу полицейскому

Шацкий районный суд наказал 42-летнего москвича за угрозу применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статья 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Вечером 27 августа 2022 года мужчина за рулем «Шевроле Лачетти» ехал по дороге «Польное Конобеево — Завидное — Кермись». Время от времени он выезжал на обочину, чем вызвал подозрение у сотрудников ДПС. Один из полицейских подошел к водителю, представился, показал удостоверение и попросил выйти из авто и показать документы на право управлять машиной.

«Мужчина вышел из автомобиля, передал документы. В этот момент сотрудник полиции почувствовал запах спиртного, исходящий от водителя, в связи с чем предложил пройти в служебный автомобиль сотрудников полиции для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения», — сообщает прокуратура.

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, высказал угрозу в адрес полицейского, поднял сжатый кулак над его головой, чтобы ударить, но того не сделал.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Также при вынесении приговора учитывалось, что он имеет малолетнего ребенка, работает и ранее не судим.

В результате ему дали штраф в размере 50 тысяч рублей.