Рязанский театр кукол стал лауреатом Российской Национальной театральной Премии «Арлекин»

В Санкт-Петербурге 26 апреля прошла церемония награждения в рамках закрытия ХХ Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин». Рязанский театр кукол стал лауреатом в специальной номинации — «За весомый вклад в развитие детского театра России».

XX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» проходил с 18 по 26 апреля в Санкт-Петербурге. В его рамках состоялись показы спектаклей, а для профессионального сообщества была организована специальная программа, включающая образовательные семинары, лекции и лаборатории. Одним из участников этой программы стал директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов. Его выступление было посвящено истории и современности Рязанского театра кукол, его развитию и продвижению.

В 2023 году «Арлекин» празднует свое 20-летие. Масштабный проект, объединяющий Конкурс на соискание Российской Национальной театральной Премии и Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей ведет свою историю с 2004 года.

Сегодня «Арлекин» приравнивается к «Золотой маске» в области театрального искусства для детей. Среди лауреатов, награжденных «За весомый вклад в развитие детского театра России», в разные годы были, например, РАМТ и Театр кукол имени Сергея Образцова. Рязанский театр кукол стал пятнадцатым театром в стране, который получил эту престижную Премию в специальной номинации.

«Для нас большая честь быть в одном ряду с лучшими коллективами страны. Мы благодарим экспертный совет, коллег и, конечно же, зрителей. Я хочу подчеркнуть, что эта награда — заслуга всего коллектива, и сказать спасибо команде Рязанского театра кукол!

Теперь, с „Арлекином“, у нас есть все Государственные Премии, которые на данный момент существуют в стране. Это, конечно, символично, но мы не собираемся останавливаться в своих творческих поисках, будем двигаться дальше, работать и развиваться», — рассказывает директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов.

«Говорят, что театр начинается с вешалки. Это неправда. Театр начинается с людей. Даже у МХТа были отцы основатели. А у нас — сестры. Милица и Аделаида Знаменские. Может быть, поэтому и сам театр, как человек. Он помнит прошлое, живет настоящим и верит в светлое будущее. И я лично не сомневаюсь, что у Рязанского театра кукол все будет хорошо, потому что сейчас в театре служат прекрасные люди, большие профессионалы, которые любят свое дело», — говорит художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский.

«Рязанскому театру кукол скоро исполнится сто лет, но это очень живой, подвижный, энергичный коллектив. Они проводят фестиваль, приглашают молодых режиссеров, ищут новые идеи и формы. Это очень важно: помнить о прошлом и думать о будущем, чтобы будущее было ярким!», — рассказывает театральный критик, театровед, главный специалист Кабинета театров кукол и театров для детей и юношества СТД РФ, кандидат искусствоведения Алексей Гончаренко.

XX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» проходил с 18 по 26 апреля в Санкт-Петербурге. В рамках фестиваля состоялись показы спектаклей, а для профессионального сообщества была организована специальная программа, включающая образовательные семинары, лекции и лаборатории. Одним из участников этой программы стал директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов. Его выступление было посвящено истории и современности Рязанского театра кукол, его развитию и продвижению.

Фестиваль «Арлекин» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей РФ, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского отделения СТД РФ, Благотворительного фонда «Арлекин».