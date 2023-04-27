На территории Курганской области ввели режим ЧС

В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, сообщает « Говорит Москва » со ссылкой на правительство региона.

Огонь возник в деревне Логовушка. Его тушат 180 человек с применением 46 единиц техники. Также туда направили самолет Ил-76.

Известно, что в огне погиб один человек. Повреждены 76 домов.

Спасатели эвакуировали людей, проживающих рядом с микрорайонами Зайково, Утяк СНТ «Изумрудный». Поселили их в пункте временного размещения.

По предварительным данным, причиной возгорания стали искры от проезжавшего мимо деревни тепловоза.