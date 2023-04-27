Малков пообещал построить новую больницу в Дашково-Песочне к 2025 году

Павел Малков пообещал жителям Дашково-Песочни построить новую больницу к 2025 году. Об этом он сообщил в прямом эфире в чевтерг, 27 апреля.

Рязанцы пожаловались на нехватку больниц в Дашково-Песочни. Малков подчеркнул, что в данном районе катастрофически не хватает социальной инфраструктуры.

«Я считаю, что это полная безответственность. Уже дал поручение подготовить программу по развитию Дашков. Отдельно решаем сейчас по строительству поликиники. В этом году сделаем проектно-сметную документацию, в следующем году начнем строительство и в 2025 году больница будет построена», — заявил Павел Малков.

Также губернатор отметил, что новая больница будет полностью укомплектована современным оборудованием и рассчитана на 1200 посетителей в смену.