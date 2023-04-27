Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
20°
Птн, 28
19°
Сбт, 29
ЦБ USD 81.56 -0.07 28/04
ЦБ EUR 90.2 0.06 28/04
Нал. USD 80.47 / 83.25 27/04 15:50
Нал. EUR 89.11 / 90.98 27/04 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
11 часов назад
558
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
17 752
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
16 272
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
10 088
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Малков пообещал построить новую больницу в Дашково-Песочне к 2025 году

Павел Малков пообещал жителям Дашково-Песочни построить новую больницу к 2025 году. Об этом он сообщил в прямом эфире в чевтерг, 27 апреля.

Рязанцы пожаловались на нехватку больниц в Дашково-Песочни. Малков подчеркнул, что в данном районе катастрофически не хватает социальной инфраструктуры.

«Я считаю, что это полная безответственность. Уже дал поручение подготовить программу по развитию Дашков. Отдельно решаем сейчас по строительству поликиники. В этом году сделаем проектно-сметную документацию, в следующем году начнем строительство и в 2025 году больница будет построена», — заявил Павел Малков.

Также губернатор отметил, что новая больница будет полностью укомплектована современным оборудованием и рассчитана на 1200 посетителей в смену.