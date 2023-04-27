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Елена Сорокина проверила ремонт дороги в сторону поселков Качево и Мордасово

Глава администрации Елена Сорокина 27 апреля вместе со специалистами и депутатами проверила ремонт дороги в сторону поселков Качево и Мордасово. Об этом сообщается на официальной странице чиновницы.

Отмечается, что проект ремонта сложный. В некоторых местах дорога сужается, проходит через пруды, частный сектор и территории, где неравномерный рельеф. Также под землей имеются коммуникации, поэтому дорожники работают аккуратно, чтобы ничего не повредить.

«Предусмотрен ремонт проезжей части с укреплением основания дороги, устройство тротуаров, установка бортовых камней, монтаж уличного освещения. Также плотину с мостиком расширят, установят барьерные и пешеходные ограждения на мосту, обустроят разворотный круг для автобусов в поселке Качево», — пишет Сорокина.

Сейчас рабочие занимаются расширением дороги в районе пруда и вывозят древесные отходы с территории. Также идет наращивание двух труб, которые находятся под землей. Это необходимо для нормального функционирования гидротехнического узла.

Кроме этого, глава городской администрации подметила, что вести работы мешает контейнерная площадка, которая установлена не по нормативу. Сорокина поручила перенести ее в другое место.

«Все должно быть выполнено в срок и на высоком уровне», — заявила чиновница.