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А что в кино? «Возрожденные», «Яга и книга заклинаний» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фантастический фильм ужасов из США «Возрожденные» от режиссера Егора Баранова. В недалеком будущем Ватикан находит способ воскрешать умерших людей и первым становится мальчик Ник, погибший в автокатастрофе. Через несколько лет мир разделяется на два лагеря — защитников права на «второй шанс» и противников воскрешения.

Российский семейный мультфильм от режиссера Владимира Сакова «Яга и книга заклинаний» рассказывает историю рыжеволосой ведьмы. Она живет на болотах Тридевятого царства с котом-изобретателем. Чтобы научиться колдовать по-настоящему, Яге нужно вернуть Книгу Заклинаний, которую много лет назад украла колдунья Белладонна.

«Банк Дэйва» — комедия из Великобритании, режиссер Крис Фоггин. Биографический фильм о бизнесмене Дэйве Фишвике, который решил изменить существующую банковскую систему и основать в своем родном городе Бернли первый общественный банк для поддержки местного малого бизнеса.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».