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Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В случае лишения россиян права собственности на имущество в недружественных странах, Россия вводит временное управление в отношении движимого и недвижимого имущества иностранцев, связанных с США или другими странами, которые стоят за соответствующими действиями.

Эти меры также могут вводиться в отношении ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских юрлиц.

Такое временное управление имуществом прекращается по решению президента.