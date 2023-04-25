Минобороны Британии: Лондон не отслеживает применение Киевом снарядов с обедненным ураном

Лондон не отслеживает применение Киевом снарядов с обедненным ураном. Об этом заявили в министерстве обороны Британии.

В ведомстве рассказали, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом отмечается, что поставленное оружие контролируется украинской стороной.

«Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуются ВСУ на Украине», — сказал замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи.

Он также подчеркнул, что у Лондона нет обязательств производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

Напомним, в марте стало известно, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.