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Минобороны Британии: Лондон не отслеживает применение Киевом снарядов с обедненным ураном

Лондон не отслеживает применение Киевом снарядов с обедненным ураном. Об этом заявили в министерстве обороны Британии.

В ведомстве рассказали, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом отмечается, что поставленное оружие контролируется украинской стороной.

«Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуются ВСУ на Украине», — сказал замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи.

Он также подчеркнул, что у Лондона нет обязательств производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

Напомним, в марте стало известно, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.