Лавров назвал шизофренией предложения о переговорах с Киевом после контрнаступления ВСУ
Лавров назвал шизофренией предложения о переговорах с Киевом после контрнаступления ВСУ. Такое заявление министр иностранных дел России сделал на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в совбезе ООН.
«Сейчас появилась вот эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Но это какая-то шизофреническая логика», — сказал Лавров.