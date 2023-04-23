Знакомство с девушкой стоило мужчине покупок на 150 тысяч рублей с Wildberries
Знакомство с девушкой стоило мужчине покупок на 150 тысяч рублей с Wildberries. Как пишет РЕН ТВ, москвич решил познакомиться с девушкой через популярный сервис.
Молодые люди договорились пойти на концерт.
Новая знакомая скинула москвичу ссылку на покупку билетов, однако транзакция не прошла. Мошенница стерла переписки и исчезла, одновременно с карты мужчины списали 150 тысяч за покупку с «Вайлдберрис».
Москвич обратился в полицию.