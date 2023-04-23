В Рязани простились с экс-директор рязанского Дворца детского творчества Юрием Меликовым
В Рязани простились с экс-директор рязанского Дворца детского творчества Юрием Меликовым. Об этом 23 апреля сообщает «КП-Рязань».
На прощание в храм в честь иконы Божией Матери приехали около двухсот человек, поэтому не все желающие могли попасть внутрь на отпевание. Один из друзей умершего заявил, что в своем последнем сообщении он рассказал о болезни.
Юрий Меликов более 15 лет руководил Дворцом детского творчества. Напомним, ему было 58 лет.
Фото: «КП-Рязань».