Пригожин приказал ЧВК «Вагнер» уничтожать на поле боя всех бойцов ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приказал уничтожать на поле боя всех бойцов ВСУ. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает его пресс-служба.

Пригожин приказал не брать больше в плен военных из Украины, а уничтожать всех на поле боя, назвав это «законом трехсотого». Поводом для этого приказа стала аудиозапись, на которой солдаты ВСУ принимают решение застрелить раненого бойца ЧВК «Вагнер».

"Я могу сказать, что этот аудиоперехват имеет очень серьезное гуманитарное значение. Мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма, о пленных необходимо заботиться, а потом передать их противнику в рамках обмена или «просто так," - заявил Пригожин.