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Bild: ВСУ оставили последние позиции в центре Артемовска

ВСУ оставили последние удерживаемые позиции в центре Артемовска (Бахмута). Об этом 23 апреля сообщает «Российская газета» со ссылкой на Bild.

Отмечается, что ВСУ отступают на запад от железнодорожных путей. Военные из России продвинулись к западу от путей и продолжают наступление, говорится в немецкой газете.

Напомним, за Артемовск уже много месяцев идут бои. В начале прошлой недели основатель «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал, что под контролем России сейчас 80% населенного пункта, включая административные центры, фабрики и заводы, однако о полном окружении города говорить еще не время.