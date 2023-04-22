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В рязанском театре драмы поставили криминальную комедию «Кто здесь?»
Это первый спектакль художественного руководителя Бориса Лагоды по собственной пьесе «Воры». Премьерные показы спектакля пройдут 22, 23, 27 и 28 апреля.

В рязанском театре драмы поставили криминальную комедию «Кто здесь?» Это первый спектакль художественного руководителя Бориса Лагоды по собственной пьесе «Воры».

"Кто здесь?" - классическая комедия положений, которая переносит зрителя в современный Бостон. Действие разворачивается на крупном промышленном складе, где работает старший менеджер Генри. Как-то раз, задержавшись допоздна на работе, он сталкивается с вором, который забрался на склад, чтобы ограбить сейф. Оказывается, что Генри погряз в долгах и, чтобы избавиться от обязательств, он придумывает списать их под грабеж. В его идеальный план вмешиваются жена, любовница, секретарша и даже глухонемой уборщик. В финале зрителя ждет неожиданная развязка.

Дополняют образы героев танцевальные номера, поставленные балетмейстером Нелли Дашевской. Также как для художественного руководителя театра, для хореографа — это дебютная работа на рязанской сцене. Ранее Дашевская работала хореографом и балетмейстером в Саратове, а с августа 2022 года по февраль 2023 года была заместителем министра культуры Рязанской области.

Также над спектаклем работали художник-постановщик Эрих Вильсон и художник по свету Андрей Козлов.

В постановке заняты заслуженный артист РФ Олег Пичурин, почетные работники культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов и Сергей Невидин, а также Андрей Блажилин, Полина Бабаева, Анастасия Бурмистрова, Анастасия Дягилева, Мария Звонарева, Екатерина Кишева, Наталья Моргуненко, Юрий Мотков, Роман Пастухов, Владислав Пантелеев и Дмитрий Рахманин.

Премьерные показы спектакля пройдут 22, 23, 27 и 28 апреля.

Возрастное ограничение 18+

Фото Сергея Газетова