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Боец «Вагнера»: ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске
Боец группы «Вагнер» заявил, что ВСУ в Артемовске при отступлении бросают много оружия и боеприпасов. Об этом он рассказал РИА Новости.

Боец группы «Вагнер» заявил, что ВСУ в Артемовске при отступлении оставляют много оружия и боеприпасов. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Бросают достаточное количество вооружения. Попадается разное вооружение… Есть американские пулеметы, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях», — отметил боец.

Ранее собеседник агентства заявил, что во время отступления противник заминировал большинство жилых домов в этом населенном пункте.

Напомним, за Артемовск уже много месяцев идут бои. В начале прошлой недели основатель «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал, что под контролем России сейчас 80% населенного пункта, включая административные центры, фабрики и заводы, однако о полном окружении города говорить еще не время.