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Рязанцам напомнили об ответственности за парковку на газоне

Рязанцам напомнили об ответственности за парковку на газоне. В пятницу, 21 апреля, администрация города отчиталась о проведенных рейдах в областном центре.

За семь дней специалисты зафиксировали и составили 146 протоколов о незаконной парковке транспортных средств на зеленых зонах.

Отмечается, что в соответствии с Правилами благоустройства на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках.

Кроме того, на газонах и цветниках, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, запрещается заезжать на автомобилях и специальной технике, мотоциклах, скутерах и квадроциклах.