Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В театре драмы пройдут премьерные показы криминальной комедии «Кто здесь?». Это первый спектакль художественного руководителя Бориса Лагоды по собственной пьесе «Воры». «Кто здесь?» — классическая комедия положений, в финале которой зрителя ждет неожиданная развязка.
В музыкальном театре проходят гастроли государственного музыкального театра имени И.М. Яушева. Труппа из Саранска покажет два спектакля: сказку по произведению братьев Гримм «Храбрый портняжка» и комедию Гии Канчели «Ханума» .
В «Старом парке» выступит Бранимир, а во дворце спорта «Олимпийский» пройдет концерт группы «Звери». Туры обоих артистов приурочены к двадцатилетию творческой деятельности.
В культурном пространстве Fabrika состоится стендап-концерт Алексея Квашонкина. Артист приедет в Рязань уже в третий раз и представит новую программу «Я так не думаю».
В арт-клубе «Площадка» пройдет tribute show «Как в Старой Сказке», посвященное творчеству группы «Король и шут» и одноименному сериалу. Большую трибьют-программу представит группа SUM42.
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Фото Владимира Евдокимова