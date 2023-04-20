Рязанский мэр рассказала, что ей стыдно за внешний вид улицы Почтовой

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, что ей стыдно за внешний вид улицы Почтовой. Об этом она сообщила бизнесменам на совещании в администрации. Видео встречи Сорокина опубликовала у себя соцсетях.

Она отметила, что сейчас улица Почтовая выглядит неподобающе, что недопустимо для объекта культурного наследия. Летние веранды, рекламные баннеры и вывески заслоняют исторический фасад зданий.

Сорокина подчеркнула, что много раз говорила с владельцами о внешнем виде кафе, но ничего не изменилось. «С одной стороны, наш блок экономики не отработал, с другой — владельцы кафе и ресторанов на знаковой, исторической улице города не идут навстречу», — пишет Сорокина.

Администрация города в конце 2022 года была вынуждена начать разрабатывать нормативные документы, которые бы обязывали всех привести летние кафе и веранды к сохранению исторического облика. Как отмечает мэр Рязани, все конструкции, которые сейчас находятся на территории Почтовой, размещены незаконно и не соответствуют концепции, утвержденной администрацией совместно с инспекцией охраны памятников.

«С 1 мая все, что находится на муниципальной земле будет работать только с разрешения администрации города Рязани», — заявила Сорокина.