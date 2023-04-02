Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
Пнд, 03
12°
Втр, 04
10°
ЦБ USD 77.32 0.23 01/04
ЦБ EUR 84.11 0.35 01/04
Нал. USD 76.3 / 78.6 31/03 16:55
Нал. EUR 76.3 / 78.6 31/03 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
2 387
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
4 506
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
7 149
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
10 070
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Ушла из жизни академик и профессор РГУ Лидия Гребенкина

Скончалась академик Международной академии педагогических наук, доктор педагогических наук, профессор РГУ Лидия Гребенкина. Некролог опубликовала в своем Telegram-канале мэр Рязани Елена Сорокина.

Глава города отметила, что Лидия Гребенкина была ее научный руководителем и наставником. Также Сорокина назвала качества, которыми, по ее мнению, обладала профессор.

«Лидия Константиновна была необыкновенно сильным человеком, умным, стойким, волевым. Легкая как перышко, своим жизнелюбием она давала мощнейший заряд позитива всем вокруг, мотивировала работать, развиваться, расти над собой», — написала мэр.

Она также добавила, что Гребенкина посвятила жизнь людям и науке. В университете она проработала почти 60 лет и воспитала сотни учителей, педагогов-исследователей и руководителей сферы образования.