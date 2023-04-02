Ушла из жизни академик и профессор РГУ Лидия Гребенкина

Скончалась академик Международной академии педагогических наук, доктор педагогических наук, профессор РГУ Лидия Гребенкина. Некролог опубликовала в своем Telegram-канале мэр Рязани Елена Сорокина.

Глава города отметила, что Лидия Гребенкина была ее научный руководителем и наставником. Также Сорокина назвала качества, которыми, по ее мнению, обладала профессор.

«Лидия Константиновна была необыкновенно сильным человеком, умным, стойким, волевым. Легкая как перышко, своим жизнелюбием она давала мощнейший заряд позитива всем вокруг, мотивировала работать, развиваться, расти над собой», — написала мэр.

Она также добавила, что Гребенкина посвятила жизнь людям и науке. В университете она проработала почти 60 лет и воспитала сотни учителей, педагогов-исследователей и руководителей сферы образования.