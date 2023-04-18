В США назвали следующие недели критичными для Украины
В США назвали следующие недели критичными для Украины. Об этом во вторник, 18 апреля,
Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби рассказал, что следующие недели и месяцы критичны для Украины. Он отметил, что США постараются обеспечить Киев необходимым.
«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им те возможности, которые им понадобятся», — сказал Кирби в интервью CNN.