Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
17°
Чтв, 20
17°
Птн, 21
14°
ЦБ USD 81.6 -0.03 19/04
ЦБ EUR 89.57 -0.09 19/04
Нал. USD 79.3 / 81.68 18/04 18:07
Нал. EUR 79.3 / 81.68 18/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
8 119
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
3 334
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
3 716
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
9 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В США назвали следующие недели критичными для Украины

В США назвали следующие недели критичными для Украины. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает РИА Новости.

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби рассказал, что следующие недели и месяцы критичны для Украины. Он отметил, что США постараются обеспечить Киев необходимым.

«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им те возможности, которые им понадобятся», — сказал Кирби в интервью CNN.