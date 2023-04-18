В Кемеровской области мужчина с винтовкой пытался проникнуть в школу
В селе Красулино Кемеровской области мужчина с винтовкой пытался зайти в школу, сообщает SHOT.
Инцидент случился в 11 утра. 25-летний мужчина во время уроков пришел в учебное учреждение с пневматической винтовкой Baikal МР-60 и направил ее на вахтершу. Никаких требований он выдвинуть не смог, так как был сильно пьян. Сотрудники школы вызвали полицию, которая забрала мужчину в отдел. Зачем он приходил — неизвестно.
На злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.