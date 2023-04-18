Началось второе судебное заседание по делу об убийстве Елены Логуновой
Во вторник, 18 апреля, началось второе судебное заседание по делу об убийстве Елены Логуновой.
Напомним, что оно проходит в закрытом режиме. В зале присутствуют мать Елены Наталия Кошелева и ее муж, а также супруг погибшей Александр Логунов. Его доставил конвой в зал судебного заседания.
Мать Елены сообщила корреспондентам, что родители Александра Логунова вновь не явились в суд. Она добавила, что не знает, будет ли выступать на заседании. Судебное решение, по результатам уголовного дела, огласят публично.