Глава администрации Шиловского района ушел с должности
Владимир Луканцов сложил полномочия на заседании думы Шиловского района.
Глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов ушел с должности. Об этом сообщили в официальной группе шиловской думы «ВКонтакте».
Владимир Луканцов сложил полномочия на заседании думы Шиловского района. В думу приезжали председатель регионального заксобрания Аркадий Фомин и глава регионального минтерпола Жанна Фомина.
Отмечается, что Владимир Луканцов уволился по собственному желанию.
Исполняющим обязанности назначен Сергей Стерликов.
Фото ИД «Пресса»