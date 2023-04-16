В селе Захарово пропал 34-летний мужчина
В Рязанской области в селе Захарово пропал Алексей Николаевич Кулаков 1989 года рождения. С 8 апреля 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. О поисках сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
В Рязанской области в селе Захарово пропал Алексей Николаевич Кулаков 1989 года рождения. С 8 апреля 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. О поисках сообщили волонтеры
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.
Одежда: серый свитер, зеленый полукомбинезон, темные кроссовки.
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