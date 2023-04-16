Поезд Санкт-Петербург — Евпатория пойдет через Рязань

Поезд № 179/180 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург — Евпатория компании «Гранд Сервис Экспресс» будет следовать через Рязань. Первый рейс из Петербурга состоится 27 апреля, из Евпатории — 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд № 179/180 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург — Евпатория компании «Гранд Сервис Экспресс» будет следовать через Рязань. Первый рейс из Петербурга состоится 27 апреля, из Евпатории — 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд в этом году будет курсировать ежедневно, отправляться из Петербурга в 19:16 и прибывать в Евпаторию через день в 13:50. В обратную сторону поезд будет отправляться из Евпатории в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:01. Промежуточные станции — Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону.

Также в состав поезда вот уже третий год включаются вагоны беспересадочного сообщения Псков — Великий Новгород — Евпатория. Вагоны будут подцеплять к основному составу в Чудово.

Билеты на поезд продают за 45 суток. Это связано с проведением масштабных ремонтных работ по реконструкции ж/д инфраструктуры в Центральном транспортном узле.