Минобороны: бойцы «Вагнера» взяли под контроль два квартала в Артемовске

В сводке Минобороны уточняется, что на Донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий взяты под контроль два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск.

Штурмовые отряды «Вагнера» взяли под контроль еще два квартала в Артемовске. Об этом сообщило Минобороны.

В сводке ведомства уточняется, что на Донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий взяты под контроль два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск.

Также сообщается, что бойцам группы помогали подразделения ВДВ, которые сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, включая административные центры, заводы и фабрики, однако говорить о полном окружении города пока рано.