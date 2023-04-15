В Рязани на четырех территориях прошел городской субботник

В субботу, 15 апреля, в Рязани на четырех территориях провели третий городской субботник. В планах было почистить дороги, тротуары, провести влажную уборку, собрать мусор и листву.

В субботу, 15 апреля, в Рязани на четырех территориях провели третий городской субботник. В планах было почистить дороги, тротуары, провести влажную уборку, собрать мусор и листву.

«Не полностью, но многое сделано. Техника ДБГ убирает наносы на проезжей части Новоселов. Отсюда было много критики. Часть дороги, включая ограждения, сегодня полностью уберем, отмоем. В целом по ситуации с пылью, песком. Зимой действительно было отсыпано много песка, в разы больше, чем раньше. К этому вынуждали погодные условия, чтобы справиться с гололедом на дорогах и тротуарах. На будущее поставлена задача использовать больше реагента — выполним», — написала мэр Рязани Елена Сорокина на своей странице «Вконтакте».

Она пояснила, что песок утрамбовался и лежит у бордюров, плотный слой достигает 10 см. Грейдер вместе с рабочими отрывает этот слой, сгребает, с погрузчиком его загружают в «Камазы». Пылесосом далее подбирают остатки грязи и пыли и начинают влажную уборку. Влажная уборка также проходит по ограждению.

«Вручную делать медленнее, но иначе при таком слое песка не получится. Идем такой технологией от центра к окраинам. Есть поадресный план-график работ. Движемся медленно, но движемся. Причины постаралась пояснить», — подчеркнула Сорокина.

Она добавила, что в местах, где тротуар и проезжая часть не разделены зеленой зоной, сначала убираются тротуары. Грязь сметается в прилотковую часть дороги, и убирается дорога. Влажной уборкой тротуаров, остановок, части фасадов занимаются четыре отдельные бригады.

Глава администрации Рязани также отметила, что на днях была критика про тротуар на Вокзальной «и не только», эти вопросы отрабатывают.