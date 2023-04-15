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В Канищеве заметили пожарные машины и скорую помощь
В Рязани в субботу, 15 апреля, на улице Интернациональной заметили пожарные автомобили и карету скорой помощи. Видео с места опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани в субботу, 15 апреля, на улице Интернациональной заметили пожарные автомобили и карету скорой помощи. Видео с места опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Интернациональная, 17. Работают пожарные, приехал экипаж скорой. Есть небольшое задымление», — сообщается в посте.

Выясняется официальная информация.