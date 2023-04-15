Пригожин: наступил идеальный момент, чтобы объявить об окончании СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил мнение, что наступил идеальный момент, чтобы объявить об окончании СВО. Эти слова о ходе российской спецоперации на Украине опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале в субботу, 15 апреля.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил мнение, что наступил идеальный момент, чтобы объявить об окончании СВО. Эти слова о ходе российской спецоперации на Украине опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале в субботу, 15 апреля.

«Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант — это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли», — отметил Пригожин.

Он считает, что российские военные, уничтожив большое число противника со стороны Украины, могут сами перед собой отчитаться о выполнении поставленных задач.

«Теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем запугивания другой ее части, которая убежала в Европу», — добавил основатель ЧВК «Вагнер».

Также он напомнил об успехах российских военных, которые вернули Азовское и «большой кусок» Черного моря, часть территории Украины, что позволило открыть сухопутный коридор в Крым. Он подытожил, что «теперь остается намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть».

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что потери украинской армии в битвах за Соледар и Артемовск (Бахмут) составили 38 тысяч человек убитыми.