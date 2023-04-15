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Премьер Украины заявил о планируемом контрнаступлении ВСУ
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уверены в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают», — цитирует Шмыгаля украинское издание «Укринформ».

Шмыгаль вновь подтвердил план Киева захватить Крым и Донбасс. Он добавил, что целью Украины является выход на границы 1991 года. По его словам, Киев «глубоко уверен» в своих намерениях.

В начале апреля Шмыгаль заявлял, что контрнаступление Украины может начаться уже летом, в то время как секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления «в самый последний момент».