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Новые кандидаты предварительного голосования «Единой России» прошли процедуру регистрации
14 апреля организационный комитет рассмотрел заявления и зарегистрировал кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты рязанской городской думы.

Состоялось очередное заседание городского оргкомитета по проведению партийной процедуры. 14 апреля организационный комитет рассмотрел заявления и зарегистрировал кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты рязанской городской думы:

— Андрея Кашаева (по внутримуниципальной группе № 2);

— Александра Лемдянова (по внутримуниципальной группе № 15);

— Татьяну Климову (по одномандатному избирательному округу № 6);

— Сергея Фомина (по одномандатному избирательному округу № 12);

— Виталия Трубицина (по одномандатному избирательному округу № 8);

— Татьяну Краснову (по внутримуниципальной группе № 8);

— Данила Мешкова (по одномандатному избирательному округу № 13 и по внутримуниципальной группе № 13);

— Андрея Бишутина (по внутримуниципальной группе № 12);

— Владислава Левушкина (по одномандатному избирательному округу № 15 и по внутримуниципальной группе № 15);

— Надежду Дремину (по внутримуниципальной группе № 6);

— Михаила Белькевича (по одномандатному избирательному округу № 2);

— Сергея Дейнего (по одномандатному избирательному округу № 19 и по внутримуниципальной группе № 19);

— Ирину Трегулову (по внутримуниципальной группе № 16);

— Игоря Пронина (по внутримуниципальной группе № 19);

— Никиту Зюзина (по одномандатному избирательному округу № 4 и по внутримуниципальной группе № 4);

— Валерию Змейкову (по внутримуниципальной группе № 13);

— Людмилу Кануркину (по одномандатному избирательному округу № 1 и по внутримуниципальной группе № 1);

— Михаила Разумного (по внутримуниципальной группе № 15);

­- Ирину Травкину (по одномандатному избирательному округу № 4 и по внутримуниципальной группе № 4);

— Романа Базина (по одномандатному избирательному округу № 2 и по внутримуниципальной группе № 2);

— Лидию Доценко (по одномандатному избирательному округу № 4);

— Ирину Мыськову (по внутримуниципальной группе № 10);

— Ларису Огородникову (по внутримуниципальной группе № 1);

— Олега Храпова (по одномандатному избирательному округу № 20 и по внутримуниципальной группе № 20);

— Любовь Козлову (по одномандатному избирательному округу № 5 и по внутримуниципальной группе № 5);

— Марию Пухову (по одномандатному избирательному округу № 20 и по внутримуниципальной группе № 20);

— Сергея Стерликова (по одномандатному избирательному округу № 5 и по внутримуниципальной группе № 5);

— Александра Поваренко (по одномандатному избирательному округу № 6 и по внутримуниципальной группе № 6);

— Максима Колосова (по внутримуниципальной группе № 2);

— Елизавету Храпову (по внутримуниципальной группе № 19);

— Елену Федоренко (по одномандатному избирательному округу № 8 и по внутримуниципальной группе № 8);

— Ольгу Зайчикову (по одномандатному избирательному округу № 9 и по внутримуниципальной группе № 9);

— Татьяну Аверочкину (по одномандатному избирательному округу № 10 и по внутримуниципальной группе № 10);

— Владимира Горюхина (по одномандатному избирательному округу № 19);

— Инессу Горюхину (по внутримуниципальной группе № 19).

Выдвижение кандидатов продолжается до 27 апреля.