Новые кандидаты предварительного голосования «Единой России» прошли процедуру регистрации

Состоялось очередное заседание городского оргкомитета по проведению партийной процедуры. 14 апреля организационный комитет рассмотрел заявления и зарегистрировал кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты рязанской городской думы:
— Андрея Кашаева (по внутримуниципальной группе № 2);
— Александра Лемдянова (по внутримуниципальной группе № 15);
— Татьяну Климову (по одномандатному избирательному округу № 6);
— Сергея Фомина (по одномандатному избирательному округу № 12);
— Виталия Трубицина (по одномандатному избирательному округу № 8);
— Татьяну Краснову (по внутримуниципальной группе № 8);
— Данила Мешкова (по одномандатному избирательному округу № 13 и по внутримуниципальной группе № 13);
— Андрея Бишутина (по внутримуниципальной группе № 12);
— Владислава Левушкина (по одномандатному избирательному округу № 15 и по внутримуниципальной группе № 15);
— Надежду Дремину (по внутримуниципальной группе № 6);
— Михаила Белькевича (по одномандатному избирательному округу № 2);
— Сергея Дейнего (по одномандатному избирательному округу № 19 и по внутримуниципальной группе № 19);
— Ирину Трегулову (по внутримуниципальной группе № 16);
— Игоря Пронина (по внутримуниципальной группе № 19);
— Никиту Зюзина (по одномандатному избирательному округу № 4 и по внутримуниципальной группе № 4);
— Валерию Змейкову (по внутримуниципальной группе № 13);
— Людмилу Кануркину (по одномандатному избирательному округу № 1 и по внутримуниципальной группе № 1);
— Михаила Разумного (по внутримуниципальной группе № 15);
- Ирину Травкину (по одномандатному избирательному округу № 4 и по внутримуниципальной группе № 4);
— Романа Базина (по одномандатному избирательному округу № 2 и по внутримуниципальной группе № 2);
— Лидию Доценко (по одномандатному избирательному округу № 4);
— Ирину Мыськову (по внутримуниципальной группе № 10);
— Ларису Огородникову (по внутримуниципальной группе № 1);
— Олега Храпова (по одномандатному избирательному округу № 20 и по внутримуниципальной группе № 20);
— Любовь Козлову (по одномандатному избирательному округу № 5 и по внутримуниципальной группе № 5);
— Марию Пухову (по одномандатному избирательному округу № 20 и по внутримуниципальной группе № 20);
— Сергея Стерликова (по одномандатному избирательному округу № 5 и по внутримуниципальной группе № 5);
— Александра Поваренко (по одномандатному избирательному округу № 6 и по внутримуниципальной группе № 6);
— Максима Колосова (по внутримуниципальной группе № 2);
— Елизавету Храпову (по внутримуниципальной группе № 19);
— Елену Федоренко (по одномандатному избирательному округу № 8 и по внутримуниципальной группе № 8);
— Ольгу Зайчикову (по одномандатному избирательному округу № 9 и по внутримуниципальной группе № 9);
— Татьяну Аверочкину (по одномандатному избирательному округу № 10 и по внутримуниципальной группе № 10);
— Владимира Горюхина (по одномандатному избирательному округу № 19);
— Инессу Горюхину (по внутримуниципальной группе № 19).
Выдвижение кандидатов продолжается до 27 апреля.